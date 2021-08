Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PayPal : s'ouvre aux cryptomonnaies avec un nouveau service information fournie par Cercle Finance • 23/08/2021 à 14:24









(CercleFinance.com) - PayPal a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau service permettant à ses clients du Royaume-Uni de réaliser de stocker, acheter ou vendre des crypto-monnaies. Le nouveau service sera déployé avant la fin de la semaine, promet PayPal. Les clients pourront alors choisir entre quatre crypto-monnaies, à savoir bitcoin, ethereum, litecoin et Bitcoin Cash. En accédant à leur compte PayPal via le site Web ou l'application mobile, les clients pourront consulter les prix des crypto-monnaies en temps réel et gérer leurs opérations. Cette annonce marque la première expansion internationale de l'offre de crypto-monnaie de la société en dehors des États-Unis, souligne PayPal.

