PayPal: revenus nets de 6,5 milliards de dollars information fournie par Cercle Finance • 28/04/2022 à 15:46

(CercleFinance.com) - Paypal vient de publier ses résultats pour le premier trimestre 2022 et se félicite de revenus supérieurs aux prévisions.



Le volume total des paiements (TPV) est de 323,0 milliards de dollars, soit une croissance de 13 % et de 15 % sur une base neutre en termes de change (FXN).



Le revenu net est de 6,5 milliards de dollars, en croissance de 7 % et 8 % sur une base FXN ; hors eBay, les revenus ont augmenté de 15%.



Le BPA GAAP est de 0,43 $ (0,92 $ au premier trimestre 2021), et BPA non-GAAP de 0,88 $ (contre 1,22 $ au premier trimestre 2021).



Sur l'année, le chiffre d'affaires devrait croître de 11 % à 13 % et le VPT devrait dépasser 1,4 billion de dollars.



Les revenus nets devraient croître de 11% à 13% sur une base spot et FXN ; hors eBay, les revenus devraient croître de 15% à 17%.



Le BPA GAAP devrait se situer dans une fourchette de 2,19 à 2,34 dollars, le BPA non-GAAP devrait se situer dans une fourchette de 3,81 à 2,34 dollars.



'Je suis heureux que nos résultats du premier trimestre dépassent nos prévisions. Nous continuons à croître plus rapidement que le rythme du commerce électronique ', se réjouit Dan Schulman, président et directeur général de Paypal.