PayPal: renforce son partenariat mondial avec Adyen

(CercleFinance.com) - PayPal annonce avoir renforcé son partenariat mondial avec Adyen.



Par conséquent, Adyen intégrera Fastlane de PayPal pour améliorer les paiements des invités pour ses clients entreprises aux États-Unis, avec une extension prévue à l'international.



Fastlane facilite le processus d'achat en réduisant le temps de paiement de 32 % et augmente le taux de conversion à plus de 80 %.



Ce partenariat vise à offrir une meilleure expérience d'achat et à accroître les taux de conversion pour les entreprises utilisant la plateforme d'Adyen.







