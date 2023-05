Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PayPal: relèvement d'objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 09/05/2023 à 13:26









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, PayPal a annoncé lundi soir relever ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours, anticipant désormais un BPA ajusté (non GAAP) en progression de l'ordre de 20% pour s'établir aux environs de 4,95 dollars.



Au titre du premier trimestre 2023, le groupe de solutions de paiement a vu son BPA ajusté s'accroitre d'un tiers à 1,17 dollar, pour des revenus en augmentation de 9% à 7,04 milliards (+10% hors effets de changes) et des volumes de paiement en hausse de 10%.



Selon sa directrice financière par intérim Gabrielle Rabinovitch, cette performance supérieure aux attentes 'reflète à la fois la diversification de la plateforme de PayPal et les bénéfices en cours des initiatives de productivité'.





