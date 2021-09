PayPal rachète le groupe japonais Paidy pour 2,7 milliards de dollars

(AOF) - PayPal a annoncé l'acquisition de Paidy, une plateforme de paiement et un fournisseur de solutions d'achat immédiat et de paiement différé au Japon, pour un montant de 300 milliards de yens, soit environ 2,7 milliards de dollars, principalement en espèces. Cette acquisition permettra à PayPal d'étendre ses capacités, sa distribution et sa pertinence sur le marché des paiements nationaux au Japon, troisième marché mondial du commerce électronique, en complément de son activité de commerce électronique transfrontalier dans le pays.

Sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment l'obtention des autorisations réglementaires, la transaction devrait être conclue au quatrième trimestre de 2021. L'acquisition devrait être faiblement dilutive pour le bénéfice par action ajusté en 2022.

