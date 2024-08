Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client PayPal: propose le paiement 'Fastlane' pour les sociétés US information fournie par Cercle Finance • 07/08/2024 à 16:10









(CercleFinance.com) - PayPal annonce le lancement de 'Fastlane by PayPal' pour les entreprises états-uniennes, une solution permettant un paiement rapide et en un clic. Cette solution vise à augmenter les ventes et la fidélité des clients pour la saison des fêtes.



Concrètement, 'Fastlane' simplifie le processus de transaction en utilisant l'email des clients pour remplir automatiquement les informations, réduisant ainsi le temps de paiement.



PayPal rapporte ainsi que le société Black Forest Decor a constaté une augmentation de son taux de conversion de 74 % à 86 % et une réduction du temps de paiement à deux minutes en utilisant Fastlane.





