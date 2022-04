Paypal plus pessimiste sur ses objectifs 2022

(AOF) - Le spécialiste du paiement en ligne Paypal a réduit ses prévisions annuels. Sur l'ensemble de 2022, il vise un bénéfice par action ajusté entre 3,81 dollars et 3,93 dollars pour des revenus en progression de 11% à 13%. Hors eBay, ils sont anticipés en haussse de 15% à 17%. Paypal ciblait auparavant un bénéfice par action situé entre 4,60 et 4,75 dollars pour des revenus en progression de 15% à 17%. Hors eBay, ils étaient anticipés en haussse de 19% à 21%. Le volume des paiements est attendu en hausse de 13% à 15% et de 15% à 17% à taux de change constants.

Il était prévu en augmentation de 19% à 22% ou de 21% à 23% à taux de change constants.

Au premier trimestre, le bénéfice net a atteint 509 millions de dollars, soit 43 cents par action, contre respectivement 1,097 milliard de dollars et 92 cents par action, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 88 cents, en ligne avec les projections des analystes.

Le chiffre d'affaires a augmenté de son côté de 8%, hors impact des changes, à 6,48 milliards de dollars, à comparer avec un consensus de 6,4 milliards de dollars. Enfin, le volume des paiements qui ont transité par ses plateformes s'est accru de 13% à 323 milliards de dollars. Sa progression est de 15% à taux de change.

