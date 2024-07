Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client PayPal: nouveau président du conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 17:10









(CercleFinance.com) - PayPal a annoncé la nomination de Enrique Lores en tant que nouveau président indépendant de son conseil d'administration.



Il succédera ainsi à John Donahoe, qui se retire du conseil d'administration de PayPal après l'avoir présidé depuis 2015. Enrique Lores, par ailleurs p.d.-g. de HP, siégeait déjà au conseil depuis juin 2021.



'La profonde expertise d'Enrique dans les technologies grand public et d'entreprise a été inestimable pour PayPal, et je sais que son expérience à diriger et à transformer HP en un acteur perturbateur du secteur continuera à bien servir le conseil d'administration et l'entreprise dans son nouveau rôle de président du conseil d'administration', a déclaré Alex Chriss, président et chef de la direction, PayPal.





