** L'action PayPal PYPL.O recule de 4 % à 54 dollars en fin d'après-midi
** La société de paiement nomme Claire Bramley au poste de directrice financière, en remplacement de Jamie Miller
** Mme Bramley rejoindra PayPal le 1er février après avoir quitté Xero, où elle occupait le poste de directrice financière depuis avril 2025
** La société nomme également Kartik Mani, ancien cadre d’American Express, au poste de président et directeur des services financiers aux particuliers et de Venmo
** Suzan Kereere dirigera les services de paiement et la cryptomonnaie, tandis que Juan Rio supervisera les activités liées à l’IA, la rationalisation des coûts et l’efficacité opérationnelle
** Cette refonte de l’équipe de direction intervient alors que PayPal met en œuvre un plan de redressement ambitieux visant à restaurer la confiance des investisseurs, ébranlée par la concurrence croissante d’Apple, de Google et de nouveaux rivaux issus de la fintech
** “Les multiples changements de direction annoncés aujourd’hui s’inscrivent dans la droite ligne des objectifs stratégiques du nouveau directeur général, qui consistent à miser fortement sur les paiements et les services financiers, tout en mettant l’accent sur une exécution plus efficace et plus rapide”, ont déclaré les analystes de RBC Capital Markets(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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