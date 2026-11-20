PayPal nomme Claire Bramley, anciennement chez Xero, au poste de directrice financière, en remplacement de Jamie Miller

PayPal PYPL.O a nommé vendredi Claire Bramley, anciennement chez Xero, au poste de directrice financière. Elle succède à Jamie Miller dans le cadre d’une réorganisation plus large de son équipe de direction, alors que la société de paiement poursuit un redressement ambitieux.

Autrefois chouchou de la période pandémique, PayPal a perdu du terrain alors que les consommateurs se tournent de plus en plus vers les services de paiement intégrés à leurs smartphones , ce qui a fait chuter son cours bien en dessous des sommets historiques atteints en 2021.

Cette tendance a été amplifiée par l’expansion des géants de la tech dans le domaine des paiements numériques via des services tels que Google Pay et Apple Pay, qui grignotent la part de marché de PayPal et sapent la confiance des investisseurs.

Mme Bramley devrait rejoindre PayPal le 1er février en provenance de Xero, une plateforme mondiale dédiée aux petites entreprises, où elle occupe le poste de directrice financière depuis avril 2025.

“Ces changements notables à la tête de l’entreprise ajoutent une couche supplémentaire de complexité au redressement de PYPL, et il faut s’attendre à davantage de perturbations au sein de l’organisation avant que les bénéfices potentiels ne se concrétisent”, ont écrit les analystes de TD Cowen dans une note.

“Ainsi, 2027 s'annonce comme une nouvelle année de transition.” L'action PayPal affichait en fin de matinée une baisse de 3 %.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mme Bramley sera chargée de faire avancer le plan pluriannuel de l’entreprise visant à rationaliser les opérations, à réduire les coûts et à améliorer les marges.

PayPal s’est fixé pour objectif de réaliser au moins 1,5 milliard de dollars d’économies brutes en rythme annuel au cours des deux à trois prochaines années.

L’entreprise a également recruté Kartik Mani, d'American Express AXP.N , au poste de président et responsable des services financiers aux particuliers et de Venmo, sa plateforme phare de paiements entre particuliers.

Juan Rio, issu de Brightstar.AI, devrait rejoindre PayPal fin novembre en tant que vice-président exécutif chargé de la transformation et des opérations liées à l’IA.

L’accélération de l’adoption de l’IA grâce à son intégration et à l’automatisation dans l’ensemble des activités de PayPal représente environ 40 % de son objectif d’économies.

PayPal affiche actuellement une capitalisation boursière d’environ 47 milliards de dollars, contre un pic d’environ 360 milliards de dollars atteint en 2021.