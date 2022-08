Paypal multiplie les bonnes nouvelles, dont 15 milliards de rachat d'actions

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le chiffre d'affaires a augmenté de son côté de 10%, hors impact des changes, à 6,8 milliards de dollars, à comparer avec un consensus de 6,78 milliards de dollars. Enfin, le volume des paiements qui ont transité par ses plateformes s'est accru de 9% à 339,80 milliards de dollars. Sa progression est de 13% à taux de change.

Au deuxième trimestre, PayPal a affiché une perte de 341 millions de dollars, soit -29 cents par action, contre respectivement un profit de 1,18 milliard de dollars et 1 dollar par action, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 93 cents, soit 7 cents de mieux que les attentes.

(AOF) - Le spécialiste du paiement en ligne Paypal a relevé ses prévisions annuelles de profits. Sur l'ensemble de 2022, il vise un bénéfice par action ajusté situé entre 3,87 dollars et 3,97 dollars contre de 3,81 dollars à 3,93 dollars auparavant. En revanche, la croissance des revenus à taux de change constants est attendue dans le bas de la fourchette précédente de 11% à 13%. Le volume des paiements est, lui, toujours attendu en hausse de 16% à taux de change constants.

