Paypal : les profits dépassent les attentes et le PDG part en retraite

AOF - EN SAVOIR PLUS

Sur le seul premier trimestre, Paypal vise un bénéfice par action ajusté compris entre 1,08 et 1,10 dollars pour des revenus en progression d'environ 7,5%. La croissance devrait atteindre 9% hors impact des changes.

(AOF) - Le spécialiste du paiement en ligne Paypal est attendu en hausse grâce à des résultats meilleurs que prévu. Au quatrième trimestre, la firme américaine a affiché un bénéfice net en progression de 15% à 921 millions de dollars de dollars, soit 81 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,24 dollar, soit 4 cents de mieux que les attentes. Le chiffre d'affaires a augmenté de son côté de 9%, hors impact des changes, à 7,84 milliards de dollars, ressortant légèrement sous les attentes.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.