PayPal : la carte Mastercard disponible dans 4 nouveaux pays

(CercleFinance.com) - PayPal et Mastercard annoncent que la carte 'PayPal Business Debit Mastercard' est disponible depuis ce jour dans quatre nouveaux pays européens, à savoir la Belgique, la Finlande, les Pays-Bas et le Portugal. A destination des petites entreprises, cette carte était jusqu'à présent disponible en Autriche, France, Allemagne, Irlande, Italie, Espagne, Royaume-Uni ainsi qu'aux États-Unis. 'Mastercard est l'une des cartes les plus acceptées au monde, ce qui signifie que les clients commerciaux de PayPal peuvent désormais dépenser l'argent détenu sur leur compte PayPal dans plus de 52 millions de points d'acceptation Mastercard dans le monde', précise PayPal.

Valeurs associées PAYPAL HOLDINGS NASDAQ +0.07%