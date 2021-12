Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PayPal: envisagerait une nouvelle acquisition au Japon information fournie par Cercle Finance • 29/12/2021 à 11:12









(CercleFinance.com) - Dan Schulman, DG de PayPal serait intéressé par une nouvelle acquisition au Japon indique aujourd'hui Nikkei Asia. Dans le cadre d'une interview avec le quotidien japonais, Dan Schulman indique vouloir atteindre au moins 50 milliards de dollars de revenus en 2025 soit environ 2,3 fois son chiffre d'affaires de 2020. Pour réaliser cet objectif, le groupe souhaite développer sa présence en Asie, en particulier au Japon.



PayPal avait déjà annoncé début septembre dernier un accord pour acquérir Paidy, le pionnier des solutions d'achat immédiat et de paiement ultérieur au Japon, pour un montant de 2,7 milliards de dollars principalement en espèces.



L'acquisition permet d'étendre les capacités de PayPal sur le marché des paiements domestiques au Japon, le troisième marché du e-commerce dans le monde, complétant son activité existante d'e-commerce transfrontalier dans le pays.



Rappelons que PayPal avait abaissé légèrement ses objectifs 2021 en novembre dernier. Le groupe s'attend désormais à un BPA ajusté de l'ordre de 4,60 dollars et des revenus entre 25,3 et 25,4 milliards. Les dernières estimations étaient de 4,70 et 25,5 milliards.





Valeurs associées PAYPAL HOLDINGS NASDAQ -0.99%