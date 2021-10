Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PayPal : discussion avec Pinterest, l'avis d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 21/10/2021 à 10:11









(CercleFinance.com) - PayPal serait en discussion avec Pinterest selon Bloomberg. Pinterest est un réseau social permettant aux utilisateurs de créer un catalogue d'articles à partir de sites de vente en ligne. L'offre serait autour de 70 $/action, soit une prime de 26% sur les cours de clôture de la veille. Cela valoriserait Pinterest à 45 Md$. L'opération devrait se faire principalement en titres. Oddo rappelle que Microsoft était intéressé par l'actif en février dernier selon la presse. ' L'idée d'un rapprochement a surpris au vu des cibles habituellement visées par PayPal, soit des acquisitions de taille raisonnable (moins de 5 MdsE) pour compléter la technologie sur le paiement et les services financiers. Or Pinterest est un réseau social qui tire l'essentiel de son CA des publicités diffusées sur sa plateforme (publicité sponsorisée) sur la base d'un paiement par clic (redirection des utilisateurs vers un site de e-commerce), ce qui est évidemment éloigné du métier coeur de PayPal et interroge sur les synergies que les deux groupes pourraient tirer de cette opération ' indique Oddo. ' Pour générer des synergies significatives, nous pensons néanmoins que PayPal devra accélérer la transition de Pinterest vers une plateforme de 'social commerce' (ventes en ligne sur les réseaux sociaux) en accélérant les possibilités d'achat in-app (à l'image d'Instagram ou TikTok) via PayPal ' rajoute le bureau d'analyses.

Valeurs associées PAYPAL HOLDINGS NASDAQ -4.91%