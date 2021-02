PAYPAL dépasse aisément les attentes au quatrième trimestre

(AOF) - Le spécialiste du paiement en ligne Paypal a dévoilé des profits plus importants qu'anticipé, soutenus par le boom du commerce en ligne lié à la pandémie. Au quatrième trimestre, le bénéfice net a bondi de 209% à 1,567 milliard de dollars, soit 1,32 dollar par action. Il bénéficie cette année d'une plus value de 941 millions de dollars liée à des investissements stratégiques. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,08 dollar, ressortant au dessus du consensus s'élevant à 1 dollar.

Le chiffre d'affaires a augmenté de son côté de 23%, hors impact des changes, à 6,12 milliards de dollars pour un consensus de 6,09 milliards.

Enfin, le volume des paiements qui ont transité par ses plateformes s'est accru de 39% à 277 milliards de dollars. Sa progression est de 36% à taux de change. Le marché anticipait 267,9 milliards de dollars.

En 2021, PayPal vise un bénéfice par action ajustée en progression de 17%, dont un bond de 50% au premier trimestre. Les revenus sont prévus en croissance de respectivement 17% à taux de change constants à 25,5 milliards de dollars et de 26%.

