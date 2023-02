Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PayPal: départ du CEO prévu en fin d'année information fournie par Cercle Finance • 10/02/2023 à 14:15









(CercleFinance.com) - En marge de ses trimestriels, PayPal annonce que son CEO Dan Schulman a informé le conseil d'administration de son intention de prendre sa retraite le 31 décembre 2023 et qu'il travaillera avec le conseil pour assurer une transition en douceur à la direction.



Dan Schulman continuera en outre de siéger au conseil d'administration du groupe de solutions de paiements. Le conseil prévoit de faire appel aux services d'une firme de recrutement pour l'aider à lui trouver un successeur.



Pour rappel, Dan Schulman a rejoint PayPal en 2014 pour la diriger en tant que société indépendante après sa séparation d'eBay. Sous sa direction, son volume total des paiements a été multiplié par cinq, pour atteindre environ 1360 milliards de dollars en 2022.





