PayPal: croissance de 19% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - PayPal a publié mercredi soir un BPA ajusté en croissance de 19% à 1,48 dollar au titre des trois derniers mois de 2023, ainsi qu'un profit opérationnel non-GAAP en augmentation de 11% à 1,9 milliard, soit une marge améliorée de 0,4 point à 23,3%.



Les revenus du groupe de solutions de paiement se sont accrus de 9% à huit milliards de dollars, en données brutes comme hors effets de changes, pour des volumes de paiement totaux en hausse de 15% à 409,8 milliards.



Pour l'ensemble de 2023, PayPal a ainsi engrangé un BPA ajusté en progression de 24% à 5,10 dollars (un niveau qu'il compte maintenir pour l'exercice qui commence), ainsi que des revenus en augmentation de 8% à 29,8 milliards.





