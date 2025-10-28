PayPal conclut un accord sur les portefeuilles de paiements avec ChatGPT d'OpenAI, les actions montent en flèche

(Ajout de détails issus du communiqué de presse sur les résultats tout au long)

PayPal PYPL.O a déclaré mardi avoir conclu un accord avec OpenAI qui permettra aux utilisateurs de ChatGPT d'acheter des produits en utilisant le portefeuille de la société de paiement, ce qui a fait grimper ses actions de 13 % dans les échanges de pré-marché.

La société a également revu à la hausse ses perspectives financières pour l'année et a annoncé son tout premier dividende dans ses 27 ans d'histoire, signalant sa confiance dans sa génération de trésorerie et sa rentabilité à long terme.

PayPal a déclaré que le partenariat avec OpenAI connectera son réseau mondial de marchands à ChatGPT, ce qui permettra aux utilisateurs de vendre dans le cadre de l'outil d'IA générative extrêmement populaire.

Les outils d'achat par IA apparaissent comme le prochain grand changement dans la vente au détail en ligne, car ils peuvent rechercher, comparer et acheter des produits de manière autonome pour les consommateurs.

Ces outils agissent comme des assistants numériques en comprenant les préférences des utilisateurs, en établissant des budgets, en évaluant les avis et en suivant les prix au fil du temps.

"En s'associant à OpenAI et en adoptant le protocole de commerce agentique, PayPal va permettre des expériences de paiement et de commerce qui aideront les gens à passer de la discussion à la caisse en quelques clics pour nos bases de clients communes", a déclaré Alex Chriss, directeur général de PayPal, dans un communiqué.

PAYPAL REVOIT SES PRÉVISIONS À LA HAUSSE ET FIXE SON TOUT PREMIER DIVIDENDE

PayPal a déclaré qu'il prévoyait désormais un bénéfice par action ajusté pour l'ensemble de l'année compris entre 5,35 et 5,39 dollars, contre 5,15 à 5,30 dollars précédemment. Les analystes avaient prévu 5,24 $, selon les estimations compilées par LSEG.

Son conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel de 14 cents par action, ce qui représente un ratio de distribution cible de 10 % du bénéfice ajusté.

Sous la direction d'Alex Chriss, la société a remanié ses activités au cours des dernières années en donnant la priorité à la rentabilité plutôt qu'à une croissance agressive du chiffre d'affaires.

PayPal a connu un ralentissement lorsque les consommateurs sont retournés dans les magasins physiques et que les habitudes de consommation se sont stabilisées, ce qui a incité l'entreprise à se concentrer sur les activités à forte marge et à prendre des mesures de réduction des coûts.

Les volumes de paiement sont restés stables, les consommateurs continuant à dépenser malgré les pressions inflationnistes et un environnement économique inégal, ce qui souligne la durabilité de l'activité principale de la société.

PayPal a enregistré une croissance de 7 % du volume total des paiements, hors effets de change, pour atteindre 458,1 milliards de dollars.