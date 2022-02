Paypal : chute en vue en raison de ses perspectives décevantes

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le chiffre d'affaires a augmenté de son côté de 13%, hors impact des changes, à 6,9 milliards de dollars, en ligne avec les attentes. Enfin, le volume des paiements qui ont transité par ses plateformes s'est accru de 23% à 285 milliards de dollars. Sa progression est aussi de 23% à taux de change.

Au quatrième trimestre, le bénéfice net a atteint 801 millions de dollars, soit 68 cents par action, contre respectivement 1,567 milliard de dollars et 1,32 dollar par action, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,11 dollar, ressortant 1 cent au dessous du consensus.

Sur l'ensemble de 2022, il vise un bénéfice par action ajusté entre 4,60 et 4,75 dollars pour des revenus en progression de 15% à 17%. Hors eBay, ils sont anticipés en haussse de 19% à 21%. Le consensus s'élève à 5,22 dollars pour le bénéfice par action ajusté. Le volume des paiements est attendue en augmentation de 19% à 22% ou de 21% à 23% à taux de change constants.

(AOF) - Le spécialiste du paiement en ligne Paypal devrait dévisser à l'ouverture après avoir dévoilé des prévisions décevantes. Au premier trimestre, il anticipe une croissance de 6% de ses revenus, bien inférieure au consensus IBES de 11,7%. La croissance se serait élevée à environ 14%, hors eBay, qui ne sera plus bientôt son client. Le bénéfice par action ajusté est attendu à 87 cents là où le marché vise 1,16 dollar.

