PayPal: BPA accru de 36% au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - PayPal dévoile un BPA ajusté en croissance de 36% à 1,19 dollar au titre du deuxième trimestre 2024, ainsi qu'un profit opérationnel non-GAAP en augmentation de 24% à 1,46 milliard, soit une marge améliorée de 2,3 points à 18,5%.



Les revenus du groupe de solutions de paiement se sont accrus de 8% à 7,88 milliards de dollars (+9% hors effets de changes), pour des volumes de paiement totaux en hausse de 11% (en brut comme à taux de changes constants) à 416,8 milliards.



A cette occasion, PayPal indique prévoir maintenant, pour l'ensemble de l'exercice en cours, un BPA ajusté en hausse 'dans le bas ou le milieu' de la plage des 10 à 20%, et non plus 'dans le milieu ou le haut de la plage à un chiffre'.





