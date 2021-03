Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paypal : annonce l'acquisition de Curv Cercle Finance • 08/03/2021 à 17:32









(CercleFinance.com) - PayPal Holdings a annoncé aujourd'hui avoir accepté d'acquérir Curv pour accélérer et étendre ses initiatives de prise en charge des crypto-monnaies et des actifs numériques. Curv est l'un des principaux fournisseurs d'infrastructures basées sur le cloud pour la sécurité des actifs numériques, basé à Tel Aviv, en Israël. 'L'acquisition de Curv fait partie de nos efforts pour investir dans le talent et la technologie pour réaliser notre vision d'un système financier plus inclusif', a déclaré Jose Fernandez da Ponte, vice-président et directeur général en charge de la blockchain, crypto et monnaies numériques, chez PayPal. PayPal prévoit d'achever l'acquisition au cours du premier semestre 2021. Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées.

