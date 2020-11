Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PayPal : améliore 'Giving', sa plate-forme de dons Cercle Finance • 19/11/2020 à 17:28









(CercleFinance.com) - PayPal Holdings a annoncé aujourd'hui des améliorations à sa plate-forme Giving. Inspiré par la popularité croissante du crowdfunding, PayPal permet désormais à ses clients aux États-Unis de créer des campagnes de financement personnalisées via le Generosity Network, afin de collecter jusqu'à 20,000 $ sur une période de 30 jours. Désormais, avec le Generosity Network, PayPal offre une nouvelle façon de connecter de manière transparente ceux qui ont besoin d'un coup de main avec des millions d'autres qui peuvent redonner et offrir leur soutien. Les campagnes Generosity Network peuvent être créées en quelques étapes à partir du site PayPal.

Valeurs associées PAYPAL HOLDINGS NASDAQ -0.25%