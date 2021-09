Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PayPal : acquisition de Paidy au Japon information fournie par Cercle Finance • 08/09/2021 à 13:31









(CercleFinance.com) - PayPal a annoncé mardi soir un accord pour acquérir Paidy, le pionnier des solutions d'achat immédiat et de paiement ultérieur au Japon, pour un montant de 2,7 milliards de dollars principalement en espèces. L'acquisition va étendre les capacité de PayPal sur le marché des paiements domestiques au Japon, le troisième marché du e-commerce dans le monde, complétant son activité existante d'e-commerce transfrontalier dans le pays. Sous réserve des conditions usuelles, dont les approbations réglementaires, la transaction devrait être finalisée au dernier trimestre 2021. PayPal en attend un effet dilutif minimal sur son BPA ajusté (non GAPP) en 2022.

