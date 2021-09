Pause attendue à la Bourse de Paris

La Bourse de Paris devrait ouvrir proche de son niveau de la veille, mardi, réticente à se positionner pour l'instant après la publication d'une accélération des exportations et des importations en Chine.

Le contrat à terme sur l'indice phare CAC 40 cédait 0,04% une quarantaine de minutes avant l'ouverture. Lundi il avait rebondi de 0,80%, tiré par le secteur du luxe.

Les marchés vont digérer ce mardi une accélération surprise des exportations chinoises (+25,6% sur un an), galvanisées notamment par les ventes de produits électroniques et la reprise mondiale.

Il s'agit du rythme de progression des ventes à l'étranger du géant asiatique le plus rapide depuis février, bien meilleur qu'espéré puisque les économistes s'attendaient à un ralentissement.

De l'autre côté de la balance commerciale, les importations ont également nettement progressé en août, de 33,1% sur un an, une dynamique plus rapide qu'en juillet (+28,1%) et également meilleure que les prévisions d'analystes.

"Les données de la balance des paiements de la Chine pour le mois d'août ont calmé une partie des craintes de ralentissement qui ont récemment gagné les marchés américains et asiatiques après le défilé de données moins bonnes que prévu de la semaine dernière", explique Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.

Au Japon, la consommation des ménages a légèrement augmenté de 0,7% en juillet sur un an, montrant cependant une prudence accrue alors que des mesures sanitaires étaient rétablies au Japon face à la progression de la pandémie.

En Europe, "le principal point d'attention sera la dernière enquête ZEW de septembre" sur le moral des investisseurs allemands, prévoit Michael Hewson, analyste chez CMC Markets UK.

La production industrielle est repartie à la hausse en Allemagne en juillet, après trois mois d'affilée de baisse, malgré les pénuries de matériaux qui freinent toujours le secteur.

Valeurs à suivre

Engie: après avoir reçu des offres de reprise, le géant français de l'énergie a fait part lundi du "grand intérêt du marché" pour sa filiale Equans, spécialisée dans les services multi-techniques, dont il souhaite se séparer.

jvi/ak/spi