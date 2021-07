Pauline Becquey nommée directrice générale de Finance for Tomorrow

(AOF) - Pauline Becquey, 33 ans, experte finance durable et RSE, devient directrice générale de Finance for Tomorrow. L'arrivée de Pauline Becquey, donne une nouvelle impulsion à l'initiative en faveur de la finance verte et durable de la Place financière de Paris, lancée en juin 2017 au sein de Paris Europlace.

Alors que les enjeux du réchauffement climatique et de la préservation de notre biodiversité interrogent plus que jamais la durabilité de nos économies, Finance for Tomorrow rassemble aujourd'hui plus de 85 membres représentatifs du secteur financier, soit près de trois fois plus que depuis sa création.

Dans le contexte de transformation durable de la finance, les projets se multiplient : création du Groupe de Place sur la finance à impact, lancement de la Coalition d'investisseurs dédiée à la transition Juste, organisation de la 4e édition du Challenge Fintech et du Climate Finance Day juste avant la COP26.