Paulice Meunerie : exercice de l'option de surallocation

(CercleFinance.com) - Paulic Meunerie annonce ce jour avoir procédé à une augmentation de capital complémentaire par émission de 104.696 actions nouvelles supplémentaires au prix de l'offre (6,32 euros par action). Celle-ci représente un produit brut d'environ 662.000 euros suite à l'exercice intégral de l'option de surallocation. 'Pour mémoire, l'opération a rencontré un vif succès auprès des investisseurs individuels avec une offre sursouscrite plus de 6,3 fois. Le montant définitif de l'augmentation de capital s'établit ainsi à 7,5 ME après exercice de l'option de surallocation', précise le groupe nouvellement coté. A l'issue de ces opérations, le capital social de Paulic Meunerie est ainsi composé de 4.148.142 actions.

