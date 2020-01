Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paulic Meunerie : première étape du projet d'introduction Cercle Finance • 16/01/2020 à 16:00









(CercleFinance.com) - Paulic Meunerie annonce aujourd'hui l'approbation de son Document d'enregistrement par l'Autorité des Marchés Financiers. Cette approbation constitue la première étape du projet d'introduction en bourse de la Société sur le marché d'Euronext Growth Paris. Paulic Meunerie s'est imposé parmi les acteurs reconnus de son marché avec trois moulins situés en Bretagne et un outil industriel 4.0 dédié à la production de farines combinant naturalité, sécurité et compétitivité. ' L'introduction en Bourse permettrait à la Société d'industrialiser cette innovation déjà validée scientifiquement et commercialement pour accélérer sur ses marchés historiques et conquérir le marché en décollage de l'alimentation des insectes d'élevage ' indique la direction. Paulic Meunerie se fixe un objectif de 50 ME de chiffre d'affaires dès 2023, soit une croissance annuelle moyenne supérieure à 55%. Cette forte croissance doit s'accompagner d'une forte appréciation des marges. L'objectif est d'afficher une marge brute comprise entre 50% et 55% dès 2023 contre 42% au 31 décembre 2018.

