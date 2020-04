PAULIC MEUNERIE maintient le cap

(AOF) - Paulic Meunerie a dévoilé un chiffre d'affaires de 8,6 millions d'euros au titre de son exercice 2019, en progression de 4,4%. Le groupe familial spécialisé dans les farines haute qualité souligne qu'il est " parfaitement en ligne avec l'estimation communiquée à l'occasion de son introduction en Bourse (8,5 millions d'euros) ". La croissance est toujours portée par les activités historiques avant la montée en puissance des activités Oxygreen.

Oxygreen est un procédé de traitement d'ozonation permettant la purification des grains de blés destinés à la production de farines pour l'alimentation humaine et de son pour l'alimentation animale. Le chiffre d'affaires de l'exercice ressort à près de 1 million. Pour rappel, sur ce segment, les ventes sont encore limitées par la capacité et la disponibilité de l'équipement industriel encore au stade expérimental.

En dépit de la crise du Covid-19, Paulic Meunerie continue à honorer toutes les commandes de ses clients professionnels pour répondre à la forte demande en produits alimentaires de base.

Sur les farines de sarrasin, l'activité est fortement impactée avec la fermeture des crêperies et restaurants. Pour rappel, ces activités restauration, marquées par une saisonnalité au bénéfice des mois d'été, représentaient 7% du chiffre d'affaires du groupe en 2018.

Sur les autres circuits de distribution intégrant en particulier les boulangeries artisanales et industrielles, biscuiteries, GMS ou encore l'alimentation du bétail, la situation est en revanche plus favorable. Ainsi, sur ces marchés qui concentraient plus de 90% des ventes en valeur en 2018, l'activité est aujourd'hui en croissance et la production est assurée dans des conditions normales malgré une visibilité limitée.

Concernant les chantiers industriels en cours, en vue d'une part, d'augmenter les capacités de production et d'autre part, d'industrialiser le procédé Oxygreen, ceux-ci sont à ce jour interrompus. Les décalages générés par ces interruptions ne devraient toutefois pas avoir d'impact significatif sur le plan de marche présenté à l'Introduction en Bourse.

AOF - EN SAVOIR PLUS