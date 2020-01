Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paulic Meunerie : lancement de l'introduction en Bourse Cercle Finance • 30/01/2020 à 16:40









(CercleFinance.com) - Paulic Meunerie annonce le lancement de son introduction en Bourse, sur le marché Euronext Growth. Cette introduction passe par une offre à prix ouvert et un placement global, ouverts depuis hier et se terminant respectivement les 12 et 13 février. La fourchette de prix ? Entre 6,32 et 8,54 euros par action. L'offre au public, d'un montant de 7,0 millions d'euros, pourra être portée à environ 9,3 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation. 'Le projet d'introduction en bourse a pour objectif de doter Paulic Meunerie des moyens nécessaires à l'exécution du plan stratégique tant en termes d'optimisation de l'outil industriel, d'intensification des efforts R&D que de déploiement commercial des familles de produits issus du procédé Oxygreen. L'opération permettrait également de renforcer la visibilité de la Société et de ses offres sur tous ses marchés', explique Paulic Meunerie.

