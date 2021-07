Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paulic Meunerie : confirme ses objectifs sur l'exercice 2021 Cercle Finance • 15/07/2021 à 18:35









(CercleFinance.com) - Paulic Meunerie Groupe familial spécialisé dans les farines de haute qualité annonce la publication de son chiffre d'affaires consolidé pour le 1er semestre 2021. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 5,0 ME au 30 juin 2021 en hausse de 13,0% par rapport au 1er semestre 2020 qui avait enregistré un chiffre d'affaires de 4,3 ME. Sur la période, les ventes du Groupe ont continué à être portées par les activités traditionnelles avec des ventes toujours solides en farines de froment. Cette activité essentiellement destinée aux boulangeries artisanales, industrielles, aux biscuiteries, aux épiceries et aux fournils des grandes surfaces, a porté l'activité du semestre (+23%). Comme annoncé, le Groupe a procédé au lancement de sa farine premium Qualista® exploitant le procédé breveté Oxygreen(c) et bénéficiant de propriétés physico-chimiques sans concurrence. ' Paulic Meunerie confirme ses objectifs de croissance à deux chiffres sur l'exercice 2021, malgré la prudence imposée par l'évolution de la situation sanitaire conditionnant en particulier la reprise soutenue des activités à destination des crêperies et restaurants ' indique le Groupe.

Valeurs associées PAULIC MEUNERIE Euronext Paris -2.56%