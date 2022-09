Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Patrimoine & Commerce: Predica à plus de 25% des votes information fournie par Cercle Finance • 05/09/2022 à 15:58









(CercleFinance.com) - Prédica, filiale de Crédit Agricole Assurances, a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 1er septembre, le seuil de 25% des droits de vote de Patrimoine & Commerce et détenir 20,24% du capital et 25,11% des droits de vote, à la suite d'une attribution de droits de vote double.



Crédit Agricole Assurances et sa filiale déclarent envisager de poursuivre leurs acquisitions d'actions en fonction des opportunités de marché et selon leurs politiques d'investissement, mais pas de prendre le contrôle de cette foncière, ni de solliciter de nomination.





