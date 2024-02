Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Patrimoine & Commerce: hausse de 5% du RNR annuel information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 13:58









(CercleFinance.com) - Patrimoine & Commerce publie un résultat net récurrent (RNR) par action en hausse de 5,2% à 2,03 euros au titre de 2023, pour des loyers bruts en croissance de 6,7% à 50,5 millions d'euros (+4,2% à périmètre constant).



La foncière indique avoir poursuivi une activité locative soutenue avec la signature de 58 baux (dont 26 renouvellements). Le taux d'occupation financier s'est amélioré pour s'établir sur l'ensemble du patrimoine à 94,7%.



Un dividende de 1,35 euro par action sera proposée à l'AG, un montant en augmentation de 3,8% par rapport à l'exercice précédent et faisant ressortir un rendement de 4,6% sur l'ANR à fin 2023 et de 7,7% sur le cours de bourse.





