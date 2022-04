Patrimmo Croissance devient la première SCPI d'immobilier résidentiel à impact du marché

(AOF) - Primonial REIM France a annoncé que sa SCPI Patrimmo Croissance, créée en 2014 et investie dans le logement social et intermédiaire, était la première SCPI à s'inscrire dans le référentiel des fonds immobiliers à impact, venant ainsi renforcer l'engagement de la société de gestion en faveur de l'investissement responsable.

La stratégie d'investissement de la SCPI Patrimmo Croissance exprime une mission à forte utilité sociale : faciliter l'accès à un logement décent des publics et des familles les plus fragiles de la population, dans des villes en France où se loger devient de plus en plus cher.

Le fonds contribue au financement de l'offre de logements sociaux ou intermédiaires, qui est une des clefs pour rendre les métropoles françaises plus inclusives.