Patrick Martin (Medef) souhaite que plus d'entreprises découvrent l'export

Le président du Medef Patrick Martin a souhaité mercredi un accroissement du nombre d'entreprises françaises tournées vers l'export, et a encouragé toutes les parties prenantes à aller "dénicher les pépites" qui s'ignorent.

M. Martin participait aux Rencontres Business France, le service public qui accompagne les entreprises françaises dans leurs exportations.

"On a un Team France (composé notamment de Business France, de la banque publique d'investissement Bpifrance et des chambres de commerce et d'industrie, NDLR) qui au fil des ans gagne en efficacité et en dynamique mais il nous faut aller beaucoup plus loin", a déclaré M. Martin, relevant qu'il y avait "toute une population de PMI (petites et moyennes industries) qui n'est pas consciente de la nécessité de se projeter à l'international".

"Tout ce qui peut contribuer à ce que nos majors embarquent derrière eux tous leurs fournisseurs et sous-traitants français, c'est important, l'approche par filière aussi, il faut l'intensifier".

Il a prôné, "ce qui vaut aussi pour le Medef", une présence des acteurs accrue en régions "pour aller dénicher toutes ces pépites qui ne sont pas valorisées à l'exportation".

M. Martin, qui a rencontré la semaine dernière à Berlin ses homologues allemand et italien de la BDI et de la Confindustria, a ressenti chez eux "une grande inquiétude" sur la situation conjoncturelle, marquée par "une compétition internationale qui s'intensifie de manière assez violente", avec des "logiques prédatrices de la part des Etats-Unis et de la Chine".

Le président du Medef a estimé qu'il y avait "urgence à se mettre d'accord dans l'UE" sur l'énergie. Il a d'ores et déjà remarqué "des transferts de production, mais aussi d'investissements et de financements vers les Etats-Unis, où il y a l'IRA", le programme américain de soutien massif à la production industrielle verte, "mais aussi le prix de l'énergie" bas: "c'est flagrant dans la chimie", selon lui.

Revenant enfin sur "le devoir de vigilance" qui oblige les entreprises donneuses d'ordres à prévenir les risques sociaux et environnementaux en leur sein mais aussi chez leurs filiales et sous-traitants, M. Martin a noté "le risque de décalage" avec d'autres pays "moins scrupuleux": "En matière normative, il faut arrêter d'être zélé quand d'autres ne le sont pas", a-t-il affirmé.

od/ico/pta