Patrice Vergriete nommé président d'Afit France (infrastructures de transport)

Le maire de Dunkerque Patrice Vergriete (divers gauche) a été officiellement nommé président du conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afit France), en remplacement de Jean Castex parti diriger la RATP, selon un décret publié mercredi au Journal officiel.

Le nom de M. Vergriete avait été proposé le 2 décembre par l'Elysée.

Le maire de Dunkerque (Nord) avait été entendu le 11 janvier par les commissions du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui avaient approuvé sa candidature par respectivement 30 voix contre 6 et 25 voix contre 5.

Créé en 2004, Afit France (ex-Afitf) est un établissement public ayant pour mission de financer des projets de transport. Son financement est assuré par une part de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), un versement des sociétés concessionnaires d'autoroutes, une partie des amendes de radars automatiques et des dotations de l'Etat.

Son budget doit s'élever à 3,8 milliards d'euros en 2023.

Cette agence a été présidée jusqu'en mai par le maire d'Angers Christophe Béchu, devenu ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, puis entre août et novembre par l'ancien Premier ministre Jean Castex, devenu PDG de la RATP.

Patrice Vergriete, 54 ans, est depuis 2014 le maire divers gauche et président de l'agglomération de Dunkerque.

Il s'est notamment fait connaître pour avoir rendu gratuit le réseau de bus de l'agglomération. Il milite pour la gratuité des transports publics.

Récemment labellisée par l'Etat en tant que "territoire d'innovation", sa ville bénéficie d'un plan d'investissement de près 300 millions d'euros pour mettre en oeuvre un programme de transition écologique. Le bassin industrialo-portuaire de Dunkerque est ainsi appelé à devenir la première "zone industrielle bas carbone" (Zibac) de France.

Le gouvernement y a annoncé un vaste plan d'investissements pour décarboner la production d'acier au sein de l'usine d'ArcelorMittal, ou encore l'implantation d'une "gigafactory" de cellules de batterie bas-carbone de la startup Verkor.

Les prises de position en faveur de l'installation de deux réacteurs EPR à Gravelines (Nord) et son soutien affiché à la candidature d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, ont valu à M. Vergriete le départ des élus EELV de sa majorité municipale.

