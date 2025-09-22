Patient Square Capital rachète la société de soins de santé Premier pour 2,6 milliards de dollars

Le fournisseur de services de santé Premier PINC.O a déclaré lundi qu'il serait acquis par une filiale de la société d'investissement Patient Square Capital dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 2,6 milliards de dollars.

Patient Square paiera 28,25 $ en espèces par action pour Premier, soit une prime de 9,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action vendredi.

Premier travaille avec des hôpitaux, des systèmes de santé et d'autres fournisseurs pour réduire les coûts et améliorer les soins aux patients en coordonnant l'achat d'équipements et de fournitures.

La transaction devrait être finalisée d'ici le premier trimestre 2026.

Les actions de Premier, basé en Caroline du Nord, ont augmenté de 8,4 % à 27,90 $ avant l'ouverture du marché.