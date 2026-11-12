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Patience et prudence pour DZ Bank sur Volkswagen
information fournie par AOF 12/11/2026 à 14:14

Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - Le titre Volkswagen s'affiche en baisse à Francfort en début d'après-midi (-1,11%, à 68,58 euros), après une note de DZ Bank qui estime que les éléments exceptionnels ont pesé sur les résultats et que la reprise des marges est retardée par la montée en puissance des véhicules électriques.

Parmi les principaux points abordés par la banque allemande après la publication du constructeur automobile, il y a les dépréciations chez Porsche AG et dans les activités chinoises qui ont pesé sur le troisième trimestre 2026, ce qui s'est traduit par une performance opérationnelle légèrement inférieure aux attentes.

Au niveau des marges, les analystes estiment que la forte demande de véhicules électriques à batterie en Europe a pesé, d'autant que la faiblesse des activités chinoises devient également visible dans les performances opérationnelles de certains constructeurs du groupe.

La banque allemande indique que de nombreuses questions restent sans réponse, et que la mise en oeuvre du plan d'avenir (restructuration et économies) et du Group Target Picture (la feuille de route stratégique globale à moyen et long terme) vont avoir une importance majeure.

Les objectifs malgré tout confirmés

DZ Bank relève également que les prévisions révisées à la baisse mi-septembre ont été confirmées.

Dans le détail, sur la base de 8,2 millions de véhicules livrés, la direction anticipe un chiffre d'affaires d'environ 315 milliards d'euros.

La marge d'EBIT est attendue dans une fourchette de 0 à 1%, hors éléments exceptionnels, ce qui correspond à une marge ajustée d'environ 4%.

Le flux de trésorerie net de la division automobile devrait se situer entre 3 et 6 milliards d'euros, tandis que la liquidité nette des activités industrielles devrait être comprise entre 32 et 34 milliards d'euros.

Enfin, DZ Bank a confirmé son avis à conserver sur l'action Volkswagen, avec une cible de cours inchangée à 73 euros.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 12/11/2026 à 14:14:00.

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