PAT : partenariat stratégique avec Clariant

(CercleFinance.com) - Clariant et Plant Advanced Technologies (PAT) annoncent la mise en place d'un partenariat stratégique incluant la souscription d'environ 10% du capital de PAT par Clariant, un accord de développement commun et la distribution exclusive des produits. Ce partenariat permet d'allier les forces de PAT en matière de découverte et production de précieux composés issus des racines de plantes, et de Clariant en termes de recherche et élaboration de revendications innovantes, expertise marketing et commerciale.

Valeurs associées PLANT ADVANCED Euronext Paris +19.23%