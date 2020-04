PAT explore les propriétés anti-covid-19 de certaines de ses molécules

(AOF) - Dans le contexte actuel de pandémie, PAT a annoncé le démarrage de tests préliminaires contre le virus SARS-CoV-2 (Covid-19) pour deux de ses principes actifs en développement. " Ces actifs, issus des approches exclusives de la société et dont la production est déjà maîtrisée et protégée par brevets, ont démontré in vitro et in vivo une capacité à réguler l'inflammation générale ainsi qu'une capacité antivirale in vitro sur des virus respiratoires de type bronchiolite (RSV) et grippe (H1N1) " a annoncé la société de biotechnologie.

En cas de résultats positifs sur le SARS-CoV-2, la société pourrait bénéficier d'un positionnement original de ses produits grâce à leur double action antivirale et anti-inflammatoire permettant de lutter à la fois contre la charge virale et contre l'inflammation importante responsables des dysfonctionnements pulmonaires observés chez les patients atteints de formes sévères.

" Le développement de ces produits pourrait être accéléré dans le contexte actuel mais nécessitera néanmoins un suivi rigoureux des protocoles en vigueur pour pouvoir, à terme, espérer traiter les patients atteints du virus " a averti PAT.

