Passer en mode "court terme" pour tirer parti des opportunités au début de la courbe, conseille SPDR

Les banques centrales ne sont pas près de remonter les taux : c'est une occasion de réduire le risque de duration, et le récent mouvement de sell-off a permis de rétablir un certain rendement.

(AOF) - L'année a été difficile pour les investisseurs obligataires, dans un contexte de forte hausse des marchés d'actifs risqués qui a pesé sur la performance des titres obligataires, observe l'équipe de Recherche et de Stratégie de SPDR dans son analyse hebdomadaire "Strategy Espresso". Dans l'environnement actuel, elle a identifié trois raisons principales pour lesquelles les investisseurs devraient envisager un positionnement plus défensif sur la partie courte de la courbe.

