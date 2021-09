Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Passat : le titre décroche après un avertissement information fournie par Cercle Finance • 28/09/2021 à 12:35









(CercleFinance.com) - Le titre Passat signe l'une des plus fortes baisses du marché parisien mardi après avoir averti que ses résultats annuels seraient affectés par la hausse des coûts du transport. Peu avant 12h30, l'action de l'expert de la vente assistée par l'image chute de plus de 5%. Dans le même temps, l'indice SBF 120 perd plus de 1,7%. Dans un communiqué publié à l'occasion de la parution de ses résultats semestriels, le groupe a prévenu que son niveau de profitabilité serait 'fortement affecté' par l'augmentation des coûts de transport transatlantiques constatée sur l'ensemble de ses marchés et zones géographiques. A ce jour, le prix du fret (container) a en effet été multiplié par 2,5 pour les Etats-Unis et par sept pour l'Europe, fait-il valoir. Conséquence, sa marge commerciale, ainsi que son résultat net, seront directement et négativement impactés par ces hausses. Sur les six premiers mois de l'année, son résultat opérationnel s'est élevé à 1,7 million d'euros, contre 680.000 euros au 1er semestre 2020, pour un chiffre d'affaires ressorti en progression de 30% à plus de 18,8 millions d'euros. Passat propose aux grandes chaînes de distribution des espaces de vente clé en main ('corners') qui s'appuient sur son parc d'appareils vidéo.

