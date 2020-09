Passat : CA en baisse, le groupe veut relancer l'activité

(CercleFinance.com) - Passat a réalisé un CA de 14,47 millions d'euros au 1er semestre 2020, en baisse de 15,2% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. Cette évolution s'explique par l'impact de la crise sanitaire sur l'activité du groupe en France et en Europe ainsi que par un effet de base négatif aux USA.

En France (86,8% de l'activité du Groupe), le CA recule de 9,6% sur le semestre. Le résultat opérationnel affiche une baisse de 91 000 euros par rapport à fin juin 2019 et s'établit à 704 000 euros contre 795 000 euros. Au niveau du groupe, le résultat net consolidé s'élève à 390 000 euros au 1er semestre, contre 1,07 million un an plus tôt.

' En France et sur la péninsule Ibérique, notre objectif est de continuer de combler notre retard du premier semestre, déclare le groupe. Nous continuerons nos efforts d'innovation produits et de communication afin de d'affirmer notre présence sur le marché et de relancer notre activité. '