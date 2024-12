Pas facile d’élaborer une stratégie de long terme dans le contexte actuel information fournie par Les sélections de Roland LASKINE • 13/12/2024 à 14:36









Un trader vu de dos (Crédits: Adobe Stock) Les militaires distinguent très nettement la tactique de la stratégie. L'un se soucie de trouver le meilleur moyen de manœuvrer face à l'ennemi au cours d'une bataille, l'autre consiste à coordonner l'action de toutes les forces militaires et civiles dans le but de gagner la guerre. Transposée à la sphère boursière, cette distinction revient à opposer des arbitrages de circonstance dans une optique de court terme, à des choix d'investissement de plus long terme. Autant dire que face à l'incertitude totale à laquelle nous sommes confrontés en France sur le terrain politique et économique, la plupart des investisseurs se débattent comme de bons diables en essayant de manœuvrer au mieux. C'est à peu près ce que nous faisons depuis le début du mois de décembre, avec pour principal objectif de coller à l'évolution des marchés. Toutes nos initiatives n'ont pas été couronnées de succès, mais tous nos portefeuilles affichent aujourd'hui des performances supérieures au CAC 40. Notre principal regret est d'avoir pris trop tôt nos bénéfices sur les positions prises dans tous nos portefeuilles sur la Bourse de New York au travers de trackers éligibles au PEA. Notre choix ayant consisté à diversifier une partie de nos placements sur le marché américain dès la fin de l'été nous a évité de subir une bonne partie de la baisse du CAC 40 intervenue depuis la dissolution catastrophique de l'Assemblée nationale début juin. Au cours du mois de novembre nous avons cependant décidé de prendre l'essentiel de nos bénéfices sur les ETF indexés sur le Nasdaq et le S&P 500 considérant que les bonnes nouvelles liées à l'élection de Donald Trump à la présidence étaient intégrées dans les cours. Nous avons largement sous-estimé l'effet Trump sur la Bourse de New York, puisque les indices Nasdaq et S&P 500 ont pulvérisé ces derniers jours tous les records de hausse. La réduction prématurée de nos positions nous a privé d'une partie de la poursuite de la hausse. En revanche, en ayant redéployé nos actifs en direction du marché européen, notamment vers les plus grandes valeurs françaises en pleine tempête politique, nous ne nous sommes pas trompés. Le choix était audacieux, mais il s'est révélé judicieux. Au premier abord rien de pousse en effet à préférer la zone euro aux Etats-Unis. Comme nous l'expliquions la semaine dernière, d'un côté nous sommes en présence d'un Vieux continent au bord de la récession, de l'autre nous nous trouvons face à un pays conquérant que ne doute ni de ses perspectives, ni de sa suprématie technologique. L'écart de performance boursière entre les deux côtés de l'Atlantique est cependant si important qu'il appelait un rattrapage dont nous avons commencé à bénéficier. Il s'agit d'un choix purement opportuniste destiné à jouer de grandes valeurs de la cote ne réalisant qu'une part limitée de leur chiffre d'affaires dans la zone euro et qui sont capables de bénéficier d'un effet de change favorable créé par l'appréciation du dollar face à l'euro. Notre choix s'est ainsi porté cette semaine dans le portefeuille Offensif sur l'achat à titre spéculatif de 100 actions du groupe de luxe Kering très décotées et de 500 actions de la société minière Eramet également tombée à des niveaux de valorisation très inférieurs à ses concurrents. Nos avons également acquis 450 parts de l'ETF Amundi CAC 40, en prenant soin de ne pas choisir un ETF à effet de levier comme c'est le cas dans la plupart des produits similaires. 500 parts de ce même tracker ont également été acquises dans notre sélection d'ETF Monde. Dans le Défensif, nous avons renforcé les positions sur le maroquinier Hermès International et acquis 100 Airbus. Nous avons aussi renforcé l'ensemble des positions sur la sélection ISR/PEA, notamment en direction de l'ETF européen Amundi MCSI EMU ESG Ambition entré pour la première fois en portefeuille le 5 décembre dernier. Ces différents arbitrages permettent à nos portefeuilles d'afficher des scores plutôt satisfaisants. A deux semaines de la fin de l'année boursière, la meilleure performance de notre sélection d'ETF diversifiés Monde est bien partie pour terminer l'année avec une hausse de plus de 10%. La sélection ISR/PEA devrait aussi s'en sortir avec un gain très satisfaisant de 7,6%. Le portefeuille Offensif, très majoritairement composé de titres vifs détenus en direct, fait apparaître un gain de l'ordre de 2,5% loin des deux premiers, mais tout de même honorable comparé au CAC 40 en repli de 1,5%. Le Défensif s'en sort un peu mieux que le CAC 40, mais l'écart est faible. Ce portefeuille a bien joué son rôle de protection du capital investi pendant la période de baisse du marché intervenue depuis le début du mois de juin, mais nous avions accumulé au cours du premier semestre un important retard en raison du maintien d'une politique d'investissement trop prudente en début d'année. Quelle stratégie d'ici à la fin de l'année ? Comme nous l'expliquions en préambule, nous nous contentons de procéder depuis le début du mois de décembre à des manœuvres tactiques d'accompagnement du marché, sans grande prétention stratégique. Il est fort probable que nous resterons dans cet état d'esprit jusqu'à la fin de l'année. Nous ne redoutons en effet aucun décrochage majeur des marchés d'ici au 31 décembre, mais il n'y a pas non plus de raison d'espérer une fin d'année tonitruante. Avec une hausse de près de 27% depuis le 1er janvier, la Bourse de New York peut difficilement faire mieux. Tous les regards se tournent désormais sur le marché européen dans la perspective d'un sursaut de fin d'année qui permettrait de réduire l'écart avec Wall Street. Nos derniers arbitrages sont tous dirigés vers cet objectif. La mise œuvre d'une véritable stratégie d'investissement de long terme, ce sera donc pour le mois de janvier. Notre sentiment est qu'il faudra s'orienter vers des choix d'investissement très diversifiés, en continuant de privilégier des valeurs de croissance plus que la recherche de titres décotés. Ceci nous conduira à rester présents sur le secteur de la technologie américaine, même si les niveaux de valorisation sont élevés, ainsi qu'à préférer les grandes valeurs européennes bien placées pour continuer de marquer des points sur le marché américain en dépit des hausses de taxes à venir. Les espoirs de paix entre l'Ukraine et la Russie devaient permettre aux investisseurs de regarder l'Europe avec un œil un peu plus bienveillant. Les efforts de la Chine pour relancer son économie pourraient aussi favoriser le réveil de la Bourse de Shanghai et de ses satellites également très en retard par rapport à Wall Street. Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine Le 13 décembre 2024

