Pas de vote à l'Assemblée sur l'application de traçage Stopcovid-Porte-parole LaRem

PARIS, 28 avril (Reuters) - Il n'y aura pas de vote ce mardi à l'Assemblée nationale sur l'application de traçage Stopcovid, a déclaré la députée Aurore Bergé, porte-parole du groupe La République en marche au Palais-Bourbon. "Il y avait trop de questions et pas suffisamment de réponses, pas suffisamment d'assurance" sur ce système, a déclaré l'élue sur BFM TV, à quelques minutes de la présentation par le Premier ministre, Edouard Philippe, de la stratégie de sortie du confinement imposé en France depuis le 17 mars par l'épidémie de coronavirus. Aurore Bergé fait partie des députés de la majorité qui ont dit douter de la mise en place d'un système de traçage, via les téléphones portables, pour tenter de contenir l'épidémie. Un dispositif compliqué techniquement et qui pose des questions relatives aux libertés individuelles. "Je me réjouis en tant que députée de ne pas avoir à me prononcer sur ce sujet particulier", a dit Aurore Bergé. "Il ne fallait pas que le plan de déconfinement soit mélangé avec ce sujet". Au terme d'un débat, les députés doivent voter en fin d'après-midi sur le plan présenté par le Premier ministre. (Elizabeth Pineau, édité par Blandine Hénault)

