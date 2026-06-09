Pas de rebond en Europe malgré le redressement de Wall Street et de l'Asie

Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en légère baisse mardi matin, en dépit du rebond amorcé dans la nuit à Wall Street et en Asie, où les investisseurs ont cherché à minimiser le risque d'une nouvelle escalade du conflit au Moyen-Orient en espérant être éventuellement rassurés, demain, par les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. A en croire l'évolution des contrats à terme, l'indice CAC 40 se dirige vers un repli initial de l'ordre de 0,2%, tout comme l'Euro STOXX 50 et le DAX à Francfort.

Après la reprise des échanges de tirs de missiles entre Israël et l'Iran ayant marqué le week-end, les craintes d'un regain de tensions dans la région ont été en partie apaisées hier par les déclarations de Donald Trump, qui a appelé les deux pays à un "cessez-le-feu immédiat", affirmant que des discussions étaient en cours pour mettre fin aux hostilités.

En marge du match de NBA entre les New York Knicks et les San Antonio Spurs, le président américain a même assuré que Washington se trouvait "dans les derniers efforts" en vue de la conclusion d'un accord avec Téhéran.

Si les hostilités entre l'Iran et Israël sont pour l'instant à l'arrêt, la tension n'a pas totalement reflué pour autant, les deux pays ayant chacun menacé de répondre avec force à d'éventuelles nouvelles attaques.

New York et l'Asie portés par le réveil des semi-conducteurs

Contribuant au sentiment positif, les grands indices de référence de Wall Street ont retrouvé quelques couleurs lundi après la correction marquée observée en fin de semaine dernière.

Portés par un rebond des valeurs technologiques, et plus particulièrement des semi-conducteurs, le S&P 500 ( 0,3%) et le Nasdaq 100 ( 1,6%) ont terminé dans le vert, tandis que le Dow Jones est resté légèrement en retrait (-0,2%).

Un regain d'optimisme sur la thématique de l'IA a profité aux poids lourds des puces, comme Intel qui a bondi de plus de 11% après des informations publiées par The Information selon lesquelles Alphabet aurait passé une commande portant sur plus de trois millions d'unités de traitement tensoriel qui seraient produites en 2028.

Les achats à bon compte sur la "tech" ont également bénéficié aux places asiatiques. Le redressement des fabricants asiatiques de semi-conducteurs a notamment porté la Bourse de Tokyo, où l'indice Nikkei prenait près de 2% en fin de séance.

En Chine, la tendance était également favorable avec un indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale qui progressait de 1,2%.

Des marchés sans boussole avant les chiffres de l'inflation US

Si la tonalité se fait plus positive, les chances d'une reprise du mouvement de consolidation et des prises de profits ne sont pas négligeables au vu de l'absence d'éléments susceptibles d'apporter une direction aux marchés.

En l'absence de résultats importants en Europe ou aux Etats-Unis, l'attention des intervenants devrait se focaliser demain sur les derniers chiffres de l'inflation américaine, qui permettront d'en savoir plus sur l'orientation à venir de la politique monétaire de la Fed.

La diminution au moins temporaire des craintes d'escalade au Moyen-Orient se traduit par une remontée des rendements obligataires : le 10 ans américain repasse au-delà de 4,55% tandis que le rendement du Bund allemand à dix ans se tend de 2,5 points à plus de 3,06% dans l'anticipation d'un relèvement de taux par la BCE ce jeudi.

Sur le marché des changes, l'euro remonte de 0,1% à 1,1545 face au dollar, la monnaie unique étant soutenue par l'intérêt du moment pour les actifs à risque et les perspectives de resserrement monétaire sur le Vieux Continent.

L'apaisement des craintes d'une escalade du conflit dans le Golfe se traduit par un retournement à la baisse des cours du pétrole. Le baril de Brent retombe à 93 dollars et le baril de brut léger américain (WTI) cède 1,5% à 89,9 dollars. L'un et l'autre s'éloignent encore des pics atteints au mois d'avril, au-delà de 120 et 110 dollars respectivement.