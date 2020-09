Pas de rebond durable pour les marchés européens

Les marchés européens ne sont pas parvenus à enchaîner une deuxième journée positive jeudi, rattrapés par les faibles performances de Wall Street et les inquiétudes sanitaires.

Les places financières d'Europe ont vu rouge, de Francfort avec une baisse de 0,29% à Londres qui a perdu 1,30% en passant par Paris, qui a cédé 0,83%.

"Les préoccupations sanitaires pèsent dans les têtes des investisseurs", résume David Madden, analyste de CMC Markets.

Pour le stratégiste de la Banque Postale AM Stéphane Déo, les marchés ont montré une "asymétrie de réactions" en se focalisant sur la reprise des contaminations en Europe plutôt que sur les avancées des vaccins.

"Cela montre qu'ils tablaient jusqu'alors sur un scénario optimiste, sans seconde vague", a-t-il expliqué au cours d'une conférence de presse jeudi.

De plus, les marchés américains ont terminé en forte baisse mercredi, et ne rebondissaient que faiblement un peu après la clôture des Bourses européennes: à 18H30 (16H30 GMT), le Dow Jones montait de 0,57% et l'indice technologique Nasdaq de 0,87%.

Les investisseurs n'espèrent pas un soutien externe immédiat de la part des Banques centrales après leur énorme mobilisation au plus fort de la crise.

Le président de la réserve fédérale américaine Jerome Powell doit parler pour le troisième jour de suite devant le Congrès, mais "aucune annonce nouvelle en termes de politique monétaire" n'est ressortie des deux premières prises de parole, souligne Alexandre Baradez, analyste d'IG France.

Le marché de la dette est resté stable jeudi, même si le taux italien est un peu remonté, après s'être approché de ses plus bas historiques plus tôt dans la semaine.

-La dégringolade continue pour l'aérien -

Le secteur des transports a continué de souffrir des mesures de restriction, à commencer par l'aérien: Air France KLM a encore plongé de 6,77% à 3,02 euros, Airbus de 3,46% à 59,65 euros et Aéroports de Paris de 3,21% à 83 euros.

A Londres, le groupe aérien IAG a perdu 5,33% à 95,24 pence.

Le ton monte entre Suez et Veolia

Le PDG de Veolia, qui cherche à mettre la main sur Suez, a qualifié jeudi de "pitoyable" la décision de son rival de créer un dispositif juridique compliquant fortement toute cession de sa branche Eau française.

Suez a souffert le plus de ces tensions, cédant 4,50% à 14,23 euros. Engie, actionnaire principal de Suez, a perdu 1,94% à 11,14 euros et Veolia 2,34% à 17,95 euros.

Film d'angoisse pour Cineworld

La chaîne de salles de cinémas s'effondrait de 11,75% à 42,82 pence après avoir dévoilé une perte après impôts de 1,6 milliard de dollars au premier semestre du fait des fermetures engendrées par la pandémie.

Les indices en bref

Paris - CAC 40 : -0,83% à 4.762,62 points

Francfort - Dax : -0,29% à 12.606,57 points

Londres - FTSE 100 : -1,30% à 5.822,78 points

Milan - FTSE MIB : -0,12% à 18.906,83 points

Lisbonne - PSI 20 : -0,93% à 4.049,52 points

Zurich - SMI : -1,15% à 10.211,53 points

Madrid - IBEX 35 : -0,16% à 6.643,40 points

Amsterdam - AEX : -0,84% à 541,11 points

Bruxelles - Bel 20 : -1,34% à 3.172,60 points

