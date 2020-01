Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pas de normalisation des relations pour l'instant, dit Johnson à Poutine Reuters • 19/01/2020 à 19:05









LONDRES, 19 janvier (Reuters) - Boris Johnson a déclaré dimanche à Vladimir Poutine qu'il n'y aurait pas de normalisation des relations entre leurs deux pays tant que Moscou ne cesserait pas son "activité déstabilisatrice", selon les services du Premier ministre britannique. Le locataire de Downing Street et le président russe se sont rencontrés en marge du sommet sur la Libye de Berlin , où les deux hommes ont évoqué la situation en Libye, en Syrie, en Irak et en Iran. "Le Premier ministre a déclaré qu'il n'y aurait pas de normalisation de nos relations bilatérales tant que la Russie ne mettrait pas fin à l'activité déstabilisatrice qui menace le Royaume-Uni et nos alliés et sape la sécurité de nos citoyens ainsi que notre sécurité collective", a écrit le bureau de Boris Johnson dans un communiqué. Downing Street a notamment fait référence à l'attaque chimique de 2018 contre un ancien agent double russe survenue dans la ville de Salisbury, que le gouvernement britannique a imputée au renseignement militaire russe. (Elizabeth Piper, version française Elizabeth Pineau)

