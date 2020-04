Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pas de nationalisation, mais l'Italie protégera ses entreprises stratégiques - Conte Reuters • 02/04/2020 à 09:27









MILAN, 2 avril (Reuters) - L'Etat italien n'envisage pas de recourir à des nationalisations mais se servira des prérogatives à sa disposition pour protéger les actifs stratégiques susceptibles d'attirer les convoitises d'investisseurs dans le contexte de l'urgence coronavirus, a déclaré jeudi le président du Conseil Giuseppe dans une interview au quotidien Il Fatto Quotidiano. Comme dans d'autres pays, l'Italie redoute que certaines entreprises deviennent des proies en raison de la chute du cours de leurs actions en Bourse. Dans cette interview, Giuseppe Conte rappelle que l'Etat a la possibilité de mettre son veto à des prises de participation dans des entreprises stratégiques. Il ajoute que des instruments de ce type devraient être "renforcés au niveau européen pour les opérations entre pays". Le chef du gouvernement annonce par ailleurs qu'il espère qu'un nouveau décret sur des nouvelles mesures de soutien à l'économie pourra être adoptée avant les vacances de Pâques. (Agnieszka Flak version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.