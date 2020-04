Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pas de courses de taureaux cette année à Pampelune Reuters • 21/04/2020 à 13:10









MADRID, 21 avril (Reuters) - Les traditionnelles courses de taureaux organisées chaque été à Pampelune, dans le nord de l'Espagne, n'auront pas lieu cette année, ont annoncé mardi les autorités locales qui expliquent cette annulation par le contexte sanitaire actuel. "Même si nous pouvions nous y attendre, cela nous attriste", a commenté la maire Ana Elizalde. Durant cette fête traditionnelle qui s'étale du 6 au 14 juillet, chaque matin à 08h00, des centaines de personnes en chemise blanche et foulard rouge tentent de s'approcher au plus près des taureaux de combat, le long d'un parcours qui mène aux arènes où ces derniers sont tués dans l'après-midi. La course couvre 875 mètres dans les rues étroites de la vieille ville de Pampelune mais la plupart des coureurs se font très vite rattraper, au bout d'une quarantaine de mètres, par le troupeau en furie. Largement inspirée par les fêtes de San Fermin, la feria de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), a également été annulée. (Andrew Cawthorne; version française Nicolas Delame et Eric Faye)

